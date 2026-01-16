Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

Josef Kopecký
  14:31aktualizováno  14:43
Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval nejméně 92 poslaneckých hlasů. Získal jich 83, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník.
Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na sociálním zabezpečení. Na snímku Vít Rakušan (STAN). (16. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy má ve středu na programu své poslední...
22 fotografií

Druhé kolo volby, jehož se Rakušan zúčastní také bez soupeře, se uskuteční 28. ledna.

„V politice nemá jít o funkce, ale o principy. Jedním z nich je spravedlivé zastoupení stran ve vedení Sněmovny. Že mě poslanci koalice jakožto představitele třetího nejsilnějšího sněmovního klubu nezvolili, není překvapivé. Tahle volba je ale demaskovala, je to jejich prohra, ne moje: Teď už Andrej Babiš a jeho koalice nemohou dál předstírat, že respektují vůli voličů a demokratické zvyklosti,“ uvedl Rakušan v reakci na výsledek volby na sociální síti X.

To, že Rakušan uspěje, se předem příliš nepředpokládalo, i když poslední volné místo ve vedení Sněmovny má připadnout právě hnutí STAN. Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá už v úterý uvedla, že Rakušan v klubu vládního hnutí velkou podporu nemá.

„Hnutí SPD nepodpořilo Víta Rakušana,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Podle něj Rakušan v minulém volebním období zneužíval ministerstvo vnitra, které vedl, v politickém boji.

Začátkem listopadu na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera z ANO a Jiřího Bartáka za Motoristy. Nominant ODS Jan Skopeček uspěl ve druhém kole tajné volby v polovině listopadu.

Piráti vyslali do tehdejší volby Olgu Richterovou, dostatek hlasů ani v jednom z volebních kol nezískala. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení koalice nepočítá.

Vstoupit do diskuse (177 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Policisté v Brně donutili řidičku očistit si auto od sněhu

Auto zasypané sněhem zastavili v minulých dnech policisté na frekventované Hradecké ulici v Brně. Jeho řidička si před jízdou očistila čelní a boční skla na své straně. Zbytek vozu připomínal spíše...

16. ledna 2026  15:51

Slovenský velvyslanec Priputen nemohl k Putinovi, měl pozitivní epidemický test

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Slovenský velvyslanec v Rusku Peter Priputen nemohl ve čtvrtek kvůli pozitivnímu výsledku svého epidemického testu předat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi své pověřovací listiny. Uvedlo to...

16. ledna 2026  15:50

Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová databáze Kinobox připravila pro iDNES.cz výhled nejočekávanějších filmů letošního roku. Ten měl být z blockbusterového hlediska mnohem nadějnější a plodnější, jelikož se do multiplexů vrátí...

16. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:48

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

A dost! Je čas zasadit Trumpovi úder. V Evropě už se mluví o nemyslitelném

Premium
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Co kdybychom s Američany přerušili vojenskou spolupráci? Dříve nevyslovitelná myšlenka začíná v poslední době zaznívat v evropských kuloárech. Podle diplomatů a politiků už je stejně spojenectví se...

16. ledna 2026  15:33

Tymošenkové hrozí za korupci 10 let, má složit obří kauci. Nahrávka je podvrh, tvrdí

Julija Tymošenková během soudního slyšení. (16. ledna 2026)

Protikorupční soud v Kyjevě stanovil kauci pro bývalou ukrajinskou premiérku Juliji Tymošenkovou na 33 milionů hřiven (asi 16 milionů korun). Expremiérka je obviněna z podplácení poslanců, za což jí...

16. ledna 2026  15:27

Univerzita pořádá kurz o démonologii. Má pomoci rozpoznat zlo, zájem je velký

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (16. dubna 2017)

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve veřejnost na nový kurz, který se zabývá démonologií a základy duchovního osvobozování. Přednášky povede bývalý děkan fakulty a exorcista Jaroslav...

16. ledna 2026  15:08

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Režimu vadil Palachův hrob na Olšanech. Matce vyhrožovali ukradením ostatků

Hrob Jana Palacha na pražských Olšanech.

Ani pohřbem příběh Jana Palacha neskončil. Palachovu památku začali krátce po jeho smrti komunisté vymazávat. Už první výročí v roce 1970 neprovázely žádné oficiality. Tehdejšímu režimu vadil jeho...

16. ledna 2026  15:05

Vymazat Evropu z mapy. Poradce Kremlu chce jaderný útok do dvou let

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří se Sergejem Karaganovem v Petrohradu. (7....

Moskva by v horizontu jednoho až dvou let mohla provést jaderný úder proti Německu nebo Británii, aby „potrestala“ Evropu, která nadále pomáhá Ukrajině v její obraně proti ruské agresi, uvedl ve...

16. ledna 2026  14:47

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval...

16. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  14:43

Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Praskání dříví v krbu ve 4K

Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel...

16. ledna 2026  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.