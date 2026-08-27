STAN navrhuje snížení náhrad, které dostávají politici k platu, o 40 procent

Podle Šebelové jde o to ukázat, že základní plat politiků není vůbec to, co poslanci, senátoři a další ústavní činitelé fakticky dostávají.
„My říkáme, že je to populistické gesto, politici si nemají o svých platech rozhodovat. Máme tady funkční valorizační automat, který odměny váže na reálný vývoj mezd, a mělo by to takto zůstat. Pokud chce vládní většina řešit platy, tak by neměla zavírat oči před výší poslaneckých náhrad, které opravdu za poslední dobu narostly do rozměrů, které neodpovídají skutečným nákladům na dopravu, a občané se oprávněně ptají, jak je možné, že jsou tyto poslanecké náhrady vysoké,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka jejího poslaneckého klubu.
„Předkládám to ve dvou variantách. Je mi jasná politická realita, tedy nahrávám jak variantu, kdy nedochází ke zmrazení toho základního platu, ale snižují se pouze o 40 procent ty poslanecké náhrady, což by bylo výrazné snížení platů politiků. Ale také to nahrávám ve variantě, kdy zachováváme zmrazení platu, ale zároveň také mrazíme poslanecké náhrady. Jsem zvědavá, jak se vládní politici postaví k této problematice, a těším se na diskusi v Poslanecké sněmovně,“ řekla Šebelová.
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ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice
Lídři ANO, SPD a Motoristů sobě podepsali návrh na zmrazení platů politiků loni v listopadu s tím, že to mělo platit od letošního roku, ale to bylo nereálné už ve chvíli, kdy se na tom nová koalice dohodla a kdy návrh předložila. Okamura pak mluvil o zmrazení platů od letošního července, ani k tomu ale nedošlo. Sněmovna se tím ani nezačala zabývat.
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Koalice chce ve Sněmovně v září jednat o zmrazení platů politiků
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě si tento týden potvrdila, že návrh na zmrazení platů politiků zařání v září na program jednání Sněmovny, a to ještě před projednáním změny financování České televize a Českého rozhlasu.
Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky pro obě veřejnoprávní média a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.