Urbanová vyla dříve asistentkou Rakušana a jako poslankyně se věnuje tématům domácího násilí, sociální politice a vzdělávání.
O její nominaci rozhodl poslanecký klub STAN. Starostové očekávají, že poslanci vládní většiny dodrží politické dohody a ve volbách o doplnění vedení dolní komory nominaci potvrdí. Poslanecký klub projednával i možnou nominaci Věry Kovářové, která byla místopředsedkyní Sněmovny v minulém volebním období.
„Nabízím úsilí o fungující Sněmovnu a kultivovanou politickou debatu. Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně. Chci navázat na své zkušenosti z minulého období, kdy se mi dařilo vyjednávat řešení napříč politickým spektrem, která nebyla jen prázdným kompromisem, ale skutečným výsledkem v zájmu opomíjených témat a zranitelných osob,“ uvedla v pondělí Urbanová.
Ke změně v nominaci hnutí STAN přistoupilo, když se opakovaně ukázalo, že vládní koalice exministra vnitra Víta Rakušana ve vedení Sněmovny nechce. A šéf STAN sám dal už minulý týden najevo, že už to dál zkoušet nebude. „Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál,“ prohlásil Rakušan.
„Koalice Andreje Babiše ukázala, že dodržet umí jen ty dohody, které se týkají nevydání jejich šéfů spravedlnosti. Nechci dál blokovat zvolení zástupce opozic do vedení sněmovny, takže poté, co si mě kluby ANO a SPD vybraly jako úhlavního nepřítele a jasně deklarovaly, že mi podporu v žádném případě nedají, jsem klubu navrhl, abychom nominovali poslankyni Barboru Urbanovou,“ uvedl Rakušan.
„Bára je jednou z těch, kdo stojí za iniciativou Moderní sněmovna a má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem. Bude to skvělá místopředsedkyně sněmovny,“ prohlásil šéf hnutí STAN.