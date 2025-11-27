„Navrhujeme, aby prodal 75 procent akcií holdingu přímo lidem, každý občan by mohl uplatnit kupon na jednu desetimiliontinu z celkového podílu akcií,“ řekl Rakušan.
„Kupony mohou být hezkým námětem na vánoční dárek, má to i potenciál rozhýbat akciový trh,“ řekl na tiskové konferenci STAN ve Sněmovně.
Pokud Babiš na večerní mimořádné schůzi svolané pěticí stran bývalé pětikoalice neřekne, jak by v případě jmenování premiérem vyřešil svůj střet zájmů, bude to podle předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové pohrdání občany i Sněmovou.
„Nebudu obstruovat, ale řeknu vám můj příběh. Takže si vezměte popcorn a budu vám vyprávět můj příběh v politice, ale i ohledně střetu zájmů,“ naznačil Babiš už ve středu po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, že mimořádná schůze nemusí probíhat tak, jak si bývalá pětikoalice představuje. Prezidentovi ve středu přinesl seznam kandidátů do vlády.
Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš
Do rozpravy je Babiš přihlášený jako první a nikdo kromě něj neví, jak dlouho bude chtít mluvit. Schůze začne v 18 hodin. Pokud bude Babiš mluvit do 21 hodin, kdy je konec jednacího dne, nikdo nemusí dostat šanci na cokoli se ho zeptat.
Schůze kvůli střetu zájmů by mohla být i znovu
Pokud podle ministrů končící vlády Babiš ve Sněmovně nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, mohly by strany budoucí opozice svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu.
Před jednáním vlády v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
„Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha,“ řekl ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík.
„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne poté, co zveřejní způsob řešení svého střetu zájmů, a následně během několika dní jmenovat i celou vládu. Termín oznámení je zcela v rukou Andreje Babiše,“ uvedl ve středu Hrad v tiskové zprávě.