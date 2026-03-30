Místo Rakušana může STAN do vedení Sněmovny navrhnout jednu ze tří žen

Vládní koalice ale Rakušana ve vedení Sněmovny nechce a on sám dal minulý týden najevo, že už to dál zkoušet nebude.
„Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál,“ prohlásil Rakušan.
Kdyby skutečně už kandidovat nechtěl, může STAN do boje o křeslo vyslat například Věru Kovářovou, jejíž výhodou by bylo, že už funkci místopředsedkyně Sněmovny zastávala. „Zatím to nebudu komentovat,“ řekla iDNES.cz v pondělí Kovářová.
Pokud by hnutí STAN postupovalo podle momentální politické síly, může nominovat šéfku svého poslaneckého klubu a místopředsedkyni strany Michaelu Šebelovou, první místopředseda hnutí Lukáš Vlček je totiž spokojen s pozicí v hospodářském výboru Sněmovny.
„Náš klub má 22 členů, když nebude chtít znovu kandidovat pan Rakušan, je 21 kandidátů,“ řekla iDNES.cz Šebelová. Nechtěla komentovat ani své případné osobní ambice v tomto směru. „Vyjádřím se až v pondělí večer,“ uvedla. Klub STAN začíná jednat v 19 hodin.
STAN může vsadit i na svou výraznou poslankyni Barboru Urbanovou, která dříve byla asistentkou Rakušana a jako poslankyně se věnuje tématům domácího násilí, sociální politice a vzdělávání. Ani ona nechtěla komentovat, zda by do souboje o pozici ve vedení Sněmovny šla, kdyby Rakušan potvrdil poslaneckému klubu, že už kandidovat nebude.
Ale i to se může ještě změnit. „Já osobně si myslím, že by kandidovat měl i nadále. Jeho odmítání ze strany vládní koalice je přiznání, že se ho bojí,“ uvedl první místopředseda STAN Lukáš Vlček.