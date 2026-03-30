Místo Rakušana může STAN do vedení Sněmovny navrhnout jednu ze tří žen

Josef Kopecký
  10:30
Poslanecký klub opozičních Starostů a nezávislých se poradí o tom, jak bude hnutí postupovat poté, co šéf hnutí, bývalý ministr vnitra Vít Rakušan čtyřikrát neuspěl při tajné volbě místopředsedy Sněmovny. STAN má se třetím největším poslaneckým klubem a díky povolebním dohodám mezi stranami v dolní komoře parlamentu na tuto funkci nárok.
Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry vládě Andreje Babiše opozicí. Na snímku Michaela Šebelová a Vít Rakušan. (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
Věra Kovářová z klubu STAN přichází na jednání rozpočtového výboru Sněmovny...
Poslanec Lukáš Vlček (STAN) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny při...
Vládní koalice ale Rakušana ve vedení Sněmovny nechce a on sám dal minulý týden najevo, že už to dál zkoušet nebude.

„Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál,“ prohlásil Rakušan.

Kdyby skutečně už kandidovat nechtěl, může STAN do boje o křeslo vyslat například Věru Kovářovou, jejíž výhodou by bylo, že už funkci místopředsedkyně Sněmovny zastávala. „Zatím to nebudu komentovat,“ řekla iDNES.cz v pondělí Kovářová.

Pokud by hnutí STAN postupovalo podle momentální politické síly, může nominovat šéfku svého poslaneckého klubu a místopředsedkyni strany Michaelu Šebelovou, první místopředseda hnutí Lukáš Vlček je totiž spokojen s pozicí v hospodářském výboru Sněmovny.

„Náš klub má 22 členů, když nebude chtít znovu kandidovat pan Rakušan, je 21 kandidátů,“ řekla iDNES.cz Šebelová. Nechtěla komentovat ani své případné osobní ambice v tomto směru. „Vyjádřím se až v pondělí večer,“ uvedla. Klub STAN začíná jednat v 19 hodin.

STAN může vsadit i na svou výraznou poslankyni Barboru Urbanovou, která dříve byla asistentkou Rakušana a jako poslankyně se věnuje tématům domácího násilí, sociální politice a vzdělávání. Ani ona nechtěla komentovat, zda by do souboje o pozici ve vedení Sněmovny šla, kdyby Rakušan potvrdil poslaneckému klubu, že už kandidovat nebude.

Ale i to se může ještě změnit. „Já osobně si myslím, že by kandidovat měl i nadále. Jeho odmítání ze strany vládní koalice je přiznání, že se ho bojí,“ uvedl první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

