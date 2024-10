STAN vybral ministra pro místní rozvoj. Má jím být končící hejtman Kulhánek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou přede mnou a mým týmem urgentní úkoly, které je nutné začít řešit co nejdříve, a já jsem připravený se do nich pustit okamžitě. Jde o účinnou pomoc regionům zasaženým povodněmi. A především řešit co nejrychlejší nápravu digitalizace stavebního řízení. V horizontu hodin se spojím se všemi relevantními aktéry, abych si s nimi domluvil schůzky a začal věc řešit od první hodiny nástupu do funkce,“ uvedl Kulhánek.

Předseda vlády totiž navrhl Piráta Ivana Bartoše odvolat právě kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení.

Vedením ministerstva je zatím od začátku října dočasně pověřený ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Nového ministra Kulhánka má prezident Petr Pavel jmenovat příští týden v úterý spolu s novým šéfem resortu průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem, který nahradí Jozefa Síkelu, jenž má být novým eurokomisařem.