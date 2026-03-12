Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o cenách pohonných hmot

„Vláda odmítá zařazovat tento bod,“ vytkl Vlček vládě Andreje Babiše po jednání kabinetu budoucnosti, jak hnutí STAN říká své stínové vládě.
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády řekl, že se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude.
„Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ zmínij Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Babiš.
O sledování marží prodejců pohonných hmot rozhodlo ministerstvo financí v pátek. Prodejci by měli údaje poskytovat denně, kromě toho by měli dodat i údaje o situaci v únoru, aby bylo možné porovnat současné marže s těmi z doby před útokem USA a Izraele na Írán.
Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout. „Evropa naštěstí není závislá výhradně na ropě a plynu z Perského zálivu. Máme více dodavatelů a trh je dnes flexibilnější než v minulosti,“ uvedl premiér.
Vlček řekl, podle něj může být konflikt vleklý a jsme podle něj na prahu velké energetické krize.