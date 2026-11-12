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Vláda hazarduje s naší obranyschopností, zlobí se hnutí STAN

Tereza Jiránková
  12:20
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Tisková konference Starostové. Na snímku zleva Pavla Pivoňka Vaňková...

Tisková konference Starostové. Na snímku zleva Pavla Pivoňka Vaňková (Starostové), Vít Rakušan (Starostové), Jan Papajanovský (Starostové). (1.října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří...
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (14. října 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku u...
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Starostové se po jednání stínové vlády ostře opřeli do politiky současného vládního kabinetu. Jedním z hlavních témat byla obranná politika. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan kritizoval například neúčast českých vojáků na společném cvičení v Polsku. Starostové se věnovali také sociální oblasti a vadí jim i změny ve stravování školáků.

„Trochu zděšeně sledujeme, jak vláda hazarduje s obranyschopností a bezpečností naší země,“ řekl na úvod tiskové konference Rakušan. Situaci v armádě označil za zmatečnou a nekoncepční. „Vláda Andreje Babiše odkládá modernizaci naší armády na příští volební období. V tuto chvíli máme jen popis situace a stavění vzdušných zámků. Je to důkaz nekompetentnosti současného ministra obrany a vlády v této problematice,“ uvedl s tím, že nová koncepce výstavby armády je nedostatečná.

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Zásadní chybou je podle něj také neúčast českých vojáků na mezinárodním cvičení v Polsku. „Vláda ve vleku SPD se neúčastní důležitého cvičení, kde jsme si mohli vyzkoušet souhru s našimi spojenci,“ upozornil a dodal, že se od vlády nedočkali ani jasného vysvětlení, proč k tomuto kroku přistoupila, navíc v době bezprecedentního napětí.

„Jediným důvodem neúčasti bylo to, že vláda nepodporuje válku. No právě proto, že válku nechceme, musí naši vojáci cvičit,“ uvedl Rakušan. S odkazem na hnutí SPD dodal, že strana, která popírá agresivitu Ruska, popírá samu realitu.

Předsedovi hnutí STAN se nelíbí ani další změny ve vedení českých obranných složek. „V rámci armády se za podivných okolností odvolávají lidé, například ti zodpovědní za obranu před kybernetickými útoky,“ zmínil.

Kritiku přidal také k odjezdu premiéra Andreje Babiše do Izraele v době státního svátku. Podle předsedy vlády může jeho cesta přispět k uklidnění napjaté situace v Česku, což však Rakušan odmítl. „Ne, pane premiére, situaci zklidníte tím, že se s lidmi budete bavit,“ vzkázal.

Chození do schodů nestačí

Velkým tématem se stalo zrušení stravovací vyhlášky. „Nikdy by mě nenapadlo, že tohle dopustí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Je to dokument připravený odborníky,“ řekla poslankyně Michaela Šebelová. Upozornila, že změna se negativně dotkne také dětí se speciálními dietními požadavky.

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Problémem může být tato úprava i do budoucna. „Bez nadsázky lze říct, že nezdravé stravování je největším zabijákem v Česku, má na svědomí 23 procent úmrtí. Zrušení vyhlášky považuji za nezodpovědné, nebezpečné a Česku se prodraží,“ varovala Šebelová.

Hnutí STAN upozorňuje, že právě nevhodná strava vede k řadě chronických onemocnění. I proto je nutné vštěpovat dětem správné stravovací návyky už od malička.

Podle poslance Jana Berkiho navíc ke zrušení vyhlášky není pádný důvod. „Spousta školních jídelen vzala tehdy změnu jako výzvu a ukazuje, že zdravé stravování možné je,“ řekl Berki a poděkoval také odpovědným zřizovatelům stravovacích zařízení.

Starosty překvapil i přístup dalších ministrů k dané problematice. „Mrzí mě postoj pana ministra školství Plagy,“ řekl Berki. Šebelová se následně opřela do šéfa resortu sportu a prevence Borise Šťastného (Motoristé), který podle ní vše zjednodušeně nechává na zdravém rozumu. „Ministr pro prevenci svými výroky popírá existenci úřadu a smrskl se pouze na výroky ohledně benefitů chození do schodů, což sám nedodržuje,“ zmínila.

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Tématem jednání byla také sociální politika současné vlády. Starostové se vymezili proti tvrzení, že kabinet Andreje Babiše dává peníze potřebným. Právě to je totiž jedním z argumentů řady vládních politiků, proč republika vynakládá méně peněz na zbrojení.

„Žádný ze zásadních slibů se nepromítá,“ míní Rakušan. Za problém označil zejména nepovedenou implementaci digitalizace superdávky. „Vede to k tomu, že lidé tu dávku dva či tři měsíce nedostanou a mohou reálně skončit na ulici,“ upozornil.

„Systém není špatně nastaven, ale je špatně zdigitalizován. Na to měla vláda rok,“ řekla následně poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková. I ona dokládá problematičnost celé situace konkrétními případy občanů. Vaňková připomněla také komplikace spojené se zavedením jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. „Systém vláda naopak rozšířila o další povinnosti. Takhle se odpovědná sociální politika nedělá,“ řekla.

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