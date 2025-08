Hnutí STAN si na středeční večer svolalo předsednictvo, kam si pozvalo i ministryni spravedlnosti Evu Decroix, aby vysvětlila nejnovější vývoj okolo bitcoinové kauzy. Co od toho očekáváte?

Já si za svým postojem stojím. Předsednictvo bude večer rozhodovat, jak se k celé věci postaví. Budeme tam mít paní ministryni, které budeme klást otázky a chtít odpovědi. Pak veřejnost seznámíme s postojem, na kterém se dohodneme. Já ale na svém pohledu nic neměním.

Pan Uhlíř měl tu zprávu zpracovat. Veřejnost to očekávala. To, že ji nezpracuje, je neomluvitelné. On se první polovinu času seznamoval s problematikou a pak, aniž by učinil nějaký výstup, odchází. Vůbec to nechápu. Nevyvolává to důvěru, spíš se důvěra ztrácí.

Na co se budete ministryně Evy Decroix ptát? Co vás bude zajímat?

Viděla jsem několik jejích mediálních výstupů. Taky jsem četla v různých článcích o tom, že pan Uhlíř měl pochybnosti o časové ose a o tom, že v ní nejsou zahrnuté všechny důležité momenty. Je v ní také zcela opomenuta role ministra financí Zbyňka Stanjury.

Podle mě jako manažer ministerstva financí mohl a měl vědět o stanovisku svých právníků k přijetí bitcoinového daru a mohl zabránit celé této události, která se začala řetězit ve spoustu navazujících pochybení. Na to se budu ptát. Proč to tam není? Proč ty chyby nepojmenujeme? Přece chceme, abychom se jich napříště vyvarovali. Otázek mám hodně a nechám si je na paní ministryni na večer.

Může se stát, že paní ministryně vám to vysvětlí, změníte názor a její odstoupení už požadovat nebudete?

To nemůžu předjímat. Kdybych si byla jistá už předem, nemělo by to jednání cenu. Neumím si ale představit, že se důvěra veřejnosti najednou otočí a řekneme si, že jsme tu zprávu ani pana Uhlíře nepotřebovali a mohli jsme čekat na výstup z NCOZ. To by trvalo, nevím jak dlouho.

Nám ale teď nejde o trestněprávní rovinu. My chceme vědět o nastavení procesů na ministerstvu, které umožnilo, že se taková šílená věc stala a že se bitcoiny prodávaly ještě dva měsíce poté, co jsme věděly, že jsou toxické. Jak to, že to nikdo nezastavil? To mě zajímá.

To, že by měla Eva Decroix odstoupit, je jen váš osobní názor?

Ano.

Jak se k tomu staví ostatní členové předsednictva? Určitě jste s nimi v kontaktu.

To je otázka na ně. Já za ně určitě mluvit nebudu. Můžu mluvit za sebe, mám takovýto názor a neměním ho. Čekám, jaké informace mi budou poskytnuty k tomu, abych ho mohla změnit, ale pochybuju, že se to stane.

Budete se pokoušet přesvědčit i ostatní kolegy z předsednictva, aby také vyzvali ministryni spravedlnosti k rezignaci?

Určitě si předložíme všechny argumenty. Výsledkem by nemělo být politikaření, ale to, co je dobré pro Českou republiku, její občany a pro to, aby naše reputace ve světě neutrpěla ještě více než doteď. Takže bychom o tom měli jednat nad věcí.

Zmínila jste roli Zbyňka Stanjury. Pořád jste přesvědčená, že by i on měl kvůli bitcoinové kauze skončit?

O jeho roli jsme mluvila ještě před tím, než se hlasovalo o nedůvěře vládě. Měli jsme i pana premiéra na klubu, kde se snažil vysvětlit celou bitcoinovou kauzu. Mě ten jeho způsob vůbec nepřesvědčil a při hlasování o nedůvěře vládě jsem odešla ze sálu.

Chtěla jsem upozornit na to, že se ODS nestaví ke kauze tak, aby se očistila. Chybu může udělat každý, ale důležité je napravit ji a poučit se z ní. Udělat opatření, aby se to nikdy neopakovalo. Myslím si, že pan ministr financí Zbyněk Stanjura v kauze sehrál zcela zásadní roli tím, že ji celou nezastavil.

Může být výsledkem vašeho večerního jednání i debata o tom, jestli má hnutí STAN zůstat ve vládě, byť do konce volebního období moc času už nezbývá?

Žádné téma není nikdy zapovězeno. Jsme svobodné, demokratické hnutí. Můžu tam svobodně prezentovat svůj názor a jsem ráda. To si myslím, že v jiných stranách nebo hnutí to tak úplně není.

Do voleb ale zbývají dva měsíce. Mě samotnou to mrzí. Nejde o okopávání koaličního spojence před volbami a ani nechci uvolnit místo silám z nedemokratického spektra. Zároveň ale nemůžu přihlížet věcem, které se dějí. Demokracie se nedá stavět na hnoji.

Chápu z vaší odpovědi správně, že odchod z vlády dva měsíce před volbami požadovat nebudete?

Stejně jsou teď volební prázdniny, blíží se září a pak budou volby. Nevím, jestli by tohle gesto mělo nějaký smysl. Reálný dopad by to nemělo. Spíš bych to viděla na to, aby vyvodili odpovědnost politici, kterých se to týká – paní Decroix a pan Stanjura.