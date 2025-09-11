A kromě toho: klíčový obžalovaný – bývalý ekonomický ředitel Matej Augustín – začal vypovídat. A je k nezastavení, aby si zajistil nižší trest. Policistům popisuje vše do detailu včetně toho, že sám byl vyplácen v eurech, nebo mluví o tom, že z některých zakázek byly firmy ochotny přenechat zločinecké skupině až polovinu svého zisku, tedy miliony korun.
Lze ho označit za nejbližšího přítele a důvěrníka Michala Redla. Účastní se schůzek, pomáhá při rozdělování hotovostních prostředků, provozuje s ním i sexuální aktivity s placenými společnicemi spojené s konzumací drog.