Čím to, že vás se zvolit podařilo, a Víta Rakušana ne?
Tak vládní koalice si naprosto evidentně vybrala bývalé ministry Fialovy vlády jako takové terče a rozhodla se, že je nepustí do žádných funkcí. Myslím si, že to je chyba, protože si z nich dělají lídry opozice, jako teď z Víta Rakušana. Navíc to neprospívá politické kultuře tady ve Sněmovně. Říkám tomu křivdičky a pomstičky, a já si myslím, že bychom měli jít od toho.
Kdykoliv se mi zdálo, že v sále někdo dělá něco nevhodného, šla jsem to dotyčným lidem říct. Konfrontovat je, nestěžovat si na sítích a nenatáčet o tom videa, ale skutečně to s lidmi řešit.