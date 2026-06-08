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Sněmovnu máme obstruovat, ale ne číst knihu o Karkulce. Urbanová o nové funkci

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Barbora Urbanová | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Robert Oppelt
Tereza Tykalová
,
  15:00
Pár zlatých konfet na podlaze poslaneckého klubu Starostů nadále připomínalo, že se tam ještě před chvílí slavilo. Barbora Urbanová se v pátek na druhý pokus stala místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak hodlá v nové funkci vystupovat či jak se připravuje na možné konflikty. Promluvila i o svých plánech do budoucna.

Čím to, že vás se zvolit podařilo, a Víta Rakušana ne?
Tak vládní koalice si naprosto evidentně vybrala bývalé ministry Fialovy vlády jako takové terče a rozhodla se, že je nepustí do žádných funkcí. Myslím si, že to je chyba, protože si z nich dělají lídry opozice, jako teď z Víta Rakušana. Navíc to neprospívá politické kultuře tady ve Sněmovně. Říkám tomu křivdičky a pomstičky, a já si myslím, že bychom měli jít od toho.

Kdykoliv se mi zdálo, že v sále někdo dělá něco nevhodného, šla jsem to dotyčným lidem říct. Konfrontovat je, nestěžovat si na sítích a nenatáčet o tom videa, ale skutečně to s lidmi řešit.

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