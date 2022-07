STALO SE DNES: Muž se nakazil vzácným prvokem, Rusko chce uzavřít ropovod

V americkém státě Iowa úřady uzavřely pláž u jezera Tří ohňů (lake of Three Fires) poté, co byl na jednotce intenzivní péče hospitalizován člověk s vzácným případem meningoencefalitidy. Toto onemocnění způsobuje prvok žijící ve sladkých vodách, který se do lidského těla dostane nosní dutinou a postupně doputuje až do mozku kde rozkládá mozkové buňky.

Spor o případné přerušení provozu kazachstánského ropovodu CPC nekončí. Ruský soud změnil původní rozhodnutí a namísto třicetidenního uzavření udělil provozovateli pokutu. Podle zdrojů agentury Reuters je ale i tak stále velmi pravděpodobné, že k pozastavení toku suroviny stejně dojde.

Plynová krize vede podnikatele k hledání alternativních řešení. Řadí se mezi ně i majitel skupiny Brano Group Pavel Juříček, který představil svůj plán na dovoz zemního plynu do České republiky. V současné chvíli má podle něj rozjednané obří dodávky. Bližší detaily ale zatím neoznámil.

Lidé se oproti situaci před rokem potýkají s růstem životních nákladů a omezují zbytné výdaje. Jídlo v restauraci se tak stává stále větším luxusem. K největšímu nárůstu cen během oběda pak došlo u tradičních pokrmů, jako je řízek a smažený sýr.

Letos je to již podruhé, co se Měsíc v úplňku přiblíží Zemi natolik, že budeme moci hovořit o tzv. superúplňku. To znamená, že se naše přirozená oběžnice bude jevit o kousek větší než při většině běžných úplňků. Letos to přitom bude největší měsíční přiblížení.