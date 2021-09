STALO SE DNES: Průměrná mzda vzrostla, českým památkám chybí turisté

Průměrná mzda letos ve 2. čtvrtletí proti loňsku stoupla o 11,3 procenta na 38 275 korun. I po odečtení inflace zůstává reálný růst neobvykle vysoký, a sice 8,2 procenta. Srovnání s loňskem je však ovlivněné loňským koronavirovým propadem. Nejvíce rostly mzdy ve zdravotnictví a sociální péči, kde se projevilo proplácení mimořádných odměn za práci během pandemie. Nejmenší nárůst mezd je v odvětví veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení.

Češi letos v létě nevzali národní památky útokem. Zatímco loni na konci léta většina turistických míst nadšeně sčítala počty návštěvníků z července a srpna, letos se to neopakovalo. Na naše dva nejoblíbenější zámky v Lednici a Českém Krumlově dorazilo zhruba o pětinu méně lidí než loni. Na Karlštejně poklesla návštěvnost dokonce o čtvrtinu. Na vině mohou být přetrvávající protiepidemická opatření, deštivé počasí i zahraniční dovolené, na které se Češi letos o prázdninách vydávali častěji než loni.



Plán britské vlády na to, jak to bude vypadat po smrti královny Alžběty II., se dostal na veřejnost. Nejrůznější ceremonie potrvají deset dní a uzavře je pohřeb, který bude v den státního smutku. Plán aktualizovaný o opatření týkající se koronavirové epidemie má krycí název operace Londýnský most.



Stát si podle čtvrtečního rozsudku Nejvyššího správního soudu protiřečí, když uznává protilátky lidem s prodělaným onemocněním covid-19, ale ne těm, kteří si je nechají zjistit vyšetřením. Ministerstvo zdravotnictví podle soudu nedokázalo obhájit, proč kritérium předpokladu dostatečné hladiny protilátek nesvědčí ve prospěch lidí s naměřenými protilátkami.



Ekologické organizace Greenpeace a Deutsche Umwelthilfe hodlají podat žalobu na velké německé koncerny kvůli jejich dopadu na změnu klimatu. Podle agentury DPA adresovali předžalobní výzvu firmám Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz a ropné a plynařské společnosti Wintershall. Ochránci životního prostředí chtějí dosáhnout toho, aby firmy změnily svůj obchodní model a zavázaly se k omezení emisí skleníkových plynů.