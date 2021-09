STALO SE DNES: ANO představilo svůj program, starosta Novotný dostal podmínku

Polský prezident Andrzej Duda ve čtvrtek vyhlásil výjimečný stav v pásmu u běloruských hranic. Požádala o to vláda, která argumentuje přílivem migrantů přicházejících přes Bělorusko. Výjimečný stav přinášející omezení ústavních svobod má trvat 30 dnů ve 183 obcích na východě země. Podobná opatření dříve přijaly i Litva a Lotyšsko, ty rovněž čelí vysokým počtům příchozích běženců.

Slovy Až do roztrhání těla nazvalo hnutí ANO svůj volební program. „Dokud budu premiérem, nepřijmeme ani jednoho ilegálního migranta,“ prohlásil premiér a šéf ANO Andrej Babiš při představení programu. Slíbil voličům, že se do roku 2025 zvýší penze na 20 tisíc korun, nebude přijato euro místo koruny, neporostou daně a nebude privatizováno zdravotnictví.



Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta půlroční trest s dvouletou podmínkou. Soudkyně Jana Humeni uvedla, že Novotný si byl vědom dosahu svého jednání a měl by do budoucna přehodnotit svou rétoriku. Novotný například na svých účtech zveřejňoval své výpovědi na policii, kde říkal, že chce, aby Vít zemřel.



Se svým otcem, premiérem Andrejem Babišem, se ve čtvrtek v Ústí nad Labem při představení volební kampaně hnutí ANO tváří tvář střetl před novináři Andrej Babiš mladší. Vmetl otci, že mu ublížil a řekl mu, že prošel psychologickým vyšetřením a že je zdravotně v pořádku. Poté prohlásil, že Čapí hnízdo, kvůli kterému čelí premiér trestnímu stíhání, bylo od začátku projektem jeho otce a on hrál roli bílého koně.



Hurikán Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnal přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. Meteorologové vydali i varování před tornády, které platilo mimo jiné i pro newyorskou čtvrť Bronx, napsal list The New York Times. V New Jersey a New Yorku má hurikán nejméně devět obětí.