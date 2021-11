STALO SE DNES: Pekarová je šéfkou Sněmovny, MeSES chce testování školáků

Pozici šéfky Sněmovny získala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V tajné volbě získala 102 hlasů. Podporovali ji poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Dohromady tyto strany mají ve Sněmovně 108 hlasů a poslanci nepřipustily, aby jejím soupeřem byl vicepremiér Karel Havlíček za ANO. Jeho kandidatura by byla podle právníků Sněmovny v rozporu se zákonem.



Psychiatr Jan Cimický nepřevezme státní vyznamenání. Obviněním ze sexuálních útoků, jimž čelí od více žen, se chce však bránit. Sdělil, že kvůli lékařskému tajemství to nebude veřejně. Cimický se tak vyjádřil ve středu poté, co premiér Andrej Babiš poslal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis, ve kterém apeloval na to, aby psychiatr vyznamenání nedostal.



Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vyzvala k okamžitému zahájení pravidelného testování v základních a středních školách. Ideální by podle ní bylo testovat dvakrát týdně a alespoň jednou týdně PCR testem. Podle skupiny jde o jedno z mnoha opatření nezbytných ke kontrole epidemie koronaviru. Vláda na pravidelné plošné testování již rezignovala.

E-mailové schránky hygieniků zahltily stovky dotazů obecného charakteru. Ze zákona na ně však musí odpovědět, což například podle ředitelky jihočeských hygieniků Kvetoslavy Kotrbové komplikuje jejich práci. Hygienici si myslí, že za otázkami stojí iniciativa Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy. Ta na svém webu vyzvala k zahlcení hygien dotazy.

Šéf protokolu Pražského hradu Vladimír Kruliš ve středu vypovídal na policii v souvislosti s prověřováním, zda se před hospitalizací prezidenta Miloše Zemana někdo nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci. Výslechy zaměstnanců Pražského hradu policie zahájila v úterý, informoval server iROZHLAS.cz.