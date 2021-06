STALO SE DNES: Piráti chtějí od Babiše omluvu, čtvrtina Čechů odmítá očkování

Piráti v pátek zaslali premiérovi Andreji Babišovi předžalobní výzvu, ve které po něm požadují omluvu za tvrzení, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Stejně tak žádají stažení příspěvku na Twitteru, kam ho předseda vlády umístil. Babiše výzva pobavila. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše šíří premiér o straně dezinformace dlouhodobě.

Žáci ve třídách budou muset i nadále nosit roušky, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi. O možnosti zrušit roušky ve třídách od 8. května dříve mluvil ministr školství Robert Plaga. Vojtěch s ním bude o dalších plánech s rouškami ve školách jednat. V letních měsících budou muset lidé ochranu nosu a úst nosit i v dalších prostorech, kde se setkává větší množství lidí.



Podle výzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES je aktuálně u nás asi čtvrtina dospělých, kteří se nechtějí očkovat . Zvýšenou nechuť nechat si píchnout vakcínu mají především střední ročníky od 30 do 44 let a také od 45 do 59 let. V obou případech míra nezájmu překračuje třicet procent. Mohlo by to ohrozit imunitu, varují vědci.

V sobotu odpoledne se ve větší části Česka budou místy tvořit bouřky s intenzivním deštěm, případně i kroupami. Večer mají slábnout. Výstraha platí od poledne do 21 hodin pro západní a jižní část Čech, Vysočinu a jih Moravy. Podle meteorologů je potřeba dbát hlavně na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem, k opatrnosti vyzvali také řidiče.



Vakcína Sputnik V měla v sousedním Slovensku urychlit boj proti pandemii, kvůli tahanicím a sporům o její schválení ale ležela tři měsíce ve skladu. Teď, když se ruskou vakcínou proti koronaviru má na Slovensku začít očkovat, je zájem o preparát minimální. Za první dva dny od spuštění registrací se na očkování touto látkou přihlásilo jen něco přes 4 000 lidí.