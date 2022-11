STALO SE DNES: Zeman vetoval rozpočet. Rusko šíří zprávy o stažení z Chersonu

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Rusové šíří spekulace o stahování z okupovaného Chersonu, z budovy oblastní správy zmizela ruská vlajka, Ukrajinci tvrdí, že je to lest. ČNB nechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Středoškolský student na Slovensku napadl spolužačku, udeřil ji sekerou do čela. Záporožská jaderná elektrárna je opět odpojená od sítě.