STALO SE DNES: Zeman je zpět z nemocnice, Česko objedná vakcíny pro děti

Prezident Miloš Zeman ukončil pobyt v nemocnici a opět si plnil své povinnosti a jednal s politiky. Česko objednalo vakcíny pro děti od 5 do 11 let pro případ, že by jejich užití schválily evropské úřady. V Německu rostou po vraždě na benzince obavy z „antirouškařů“ a horolezci z Pákistánu mají problémy s pojišťovnou. Přinášíme přehled středečních událostí.