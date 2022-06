STALO SE DNES: Vláda kývla na 5 tisíc rodinám, Zeman zamítl odchody do války

Prezident Miloš Zeman ve středu nevyhověl 80 žádostem o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučující stanovisko tentokrát vydalo ministerstvo vnitra. Někteří žadatelé jsou ve vězení nebo ve vazbě, uvedl Hrad. Koncem května Zeman nevyhověl 11 žádostem, které nedoporučilo ministerstvo obrany.

Moskva nevylučuje setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Sejde se s ním ale pouze nad podpisem předem připraveného dokumentu. Řekl to ve středu novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj však byly práce na takovém dokumentu zastaveny už dávno.

Krátce před svými 85. narozeninami zemřel herec Jaroslav Vízner, který se v šedesátých letech proslavil filmovou sérii příběhů dětského detektiva Dr. Martina. Zahrál si i v zahraničních filmech Iluzionista nebo Edith Piaf. Na hercovo úmrtí upozornil portál CNN Prima News.

Symbolicky právě na Mezinárodní den dětí schválila vláda návrh zákona o jednorázovém příspěvek 5 000 korun na děti do 18 let pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun. iDNES.cz to potvrdil zdroj z jednání kabinetu. Návrh, který posoudí parlament, kolegům přinesl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Před Galatskou věží v centru tureckého Istanbulu se ve středu zapálil člověk. Video hořícího muže začalo nedlouho poté kolovat po internetu. Ze záběrů je vidět, jak kolem něj stojí přihlížející lidé, kteří si ho natáčejí. Až poté, co se muž zhroutí na zem, jej uhasil pracovník blízké restaurace.