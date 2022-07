STALO SE DNES: NASA ukázala nejhlubší pohled do vesmíru. Euro má hodnotu dolaru

Doposud nejhlubší pohled do vesmíru představil v úterý Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) spolu se svými partnery z evropské vesmírné agentury ESA a kanadské CSA. Jde o první plně barevný snímek pořízený vesmírným teleskopem Jamese Webba. Na snímku je zachyceno světlo z galaxií z období před miliardami let, uvedla britská BBC na svých stránkách.

Ukrajinci se snaží dobýt zpět Rusy okupované město Enerhodar, na jehož území se nachází největší jaderná elektrárna v Evropě. Na město ukrajinské jednotky zaútočily bezpilotními letouny a přímo zasáhly budovu obsazenou ruskými vojáky. Okupační úřady nálet potvrdily a ujistily, že jaderná elektrárna nadále normálně funguje.

Růst hypotečních sazeb v červenci opět zrychlil. Podle Fincentrum Hypoindexu překročila průměrná nabídková sazba hypoték šestiprocentní hranici. Kdy budou sazby opět klesat nelze odhadovat.

Poprvé po dvaceti letech se v úterý dostalo euro přesně na hodnotu amerického dolaru. Měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese. Kurz koruny zatím drží Česká národní banka svými devizovými intervencemi.

Ženu, která letos v lednu brutálním způsobem zabila svého partnera, poslal v úterý Krajský soud v Praze na pět let do vězení. Martina Č. po požití velkého množství kokainu napadla svého přítele, dusila ho, kousala, bodala a amputovala mu penis i varlata. Souzená byla za trestný čin opilství, protože se omamnou látkou dostala do stavu nepříčetnosti.