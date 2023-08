STALO SE DNES: Volby by vyhrálo ANO, v Otrokovicích hořela průmyslová hala

Volby by s přehledem vyhrálo ANO, koalice by většinu nezískala. V Otrokovicích na Zlínsku od brzkého rána hasiči bojovali s požárem průmyslového objektu. Ukrajinci se přiblížili k druhé linii ruské obrany. Spolek Milion chvilek pořádal akci za odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka. V Indii se zhroutil most ve výstavbě. Přinášíme přehled středečních zpráv.