STALO SE DNES: Vystrčil zůstane senátorem, Ukrajinci vstoupili do Lymanu

V senátních volbách koalice Spolu přesvědčivě porazila opoziční hnutí ANO. Ukrajinské jednotky vstoupily do města Lyman na východě země. Kapacita potrubí přivádějícího plyn od Kaspického moře do Evropy by se mohla zdvojnásobit. Nabývá účinnosti zákon, který zakazuje výrobu a prodej jednorázových plastových příborů. Šéf Tesly Elon Musk představil humanoidního robota. Přinášíme přehled sobotních zpráv.