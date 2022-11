STALO SE DNES: Volby by vyhrálo ANO, Lavrov odjel z Bali před koncem summitu

Pokud by se v říjnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, do dolní komory parlamentu by se dostalo osm politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů, druhá ODS oslabila, podporu jí vyjádřilo 13,5 procenta voličů. Vyplývá to z říjnového volebního modelu agentury Median.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý odjel ze summitu G20 na Bali ještě před jeho koncem a oficiálním přijetím závěrečného prohlášení. Schůzka nejvyšších představitelů hlavních světových ekonomik skončí ve středu.

Poslanci schválili návrh vlády, podle nějž budou moci volit hlavu státu i lidé, kteří budou v době prezidentské volby začátkem příštího roku v izolaci kvůli covidu-19. Hnutí ANO vytklo vládě, že to neumožnila také v senátních volbách. Schválit to ještě musí Senát.

Kyjevem v úterý otřásly nejméně dva výbuchy. Následovaly po varování sirén, a to několik hodin poté, co měl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj projev k představitelům zemí G20. Zelenskyj mimo jiné řekl, že Rusům nelze věřit, že by chtěli opravdu mír. Záhy podnikli na Ukrajinu nové útoky, odpálili stovku raket.

Historie vaření piva v Pardubickém pivovaru se na jaře uzavře. Oznámil to Staropramen, který v pivovaru s tradicí od roku 1871 vlastní majoritu. Představenstvo pardubického podniku navrhne ukončení výroby k 31. březnu 2023.