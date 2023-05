STALO SE DNES: Vláda schválila nákup bojových vozidel. Prigožin chválil Ukrajince

Vláda schválila nákup 246 švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. „Je to zcela stěžejní,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. První BVP by měla do Česka dorazit podle ministryně obrany Jany Černochové v roce 2026.

Most spojující Rusko s anektovaným poloostrovem Krym byl na několik uzavřen, poté byla automobilová doprava po mostě opět obnovena. Rusy dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov vysvětloval, že důvodem uzavření mostu bylo cvičení. Na snímcích byla vidět oblaka kouře.

Britský princ Edward, bratr krále Karla III., předával v Senátu ocenění úspěšným absolventům nejvyšší kategorie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Cenu obdrželo 42 studentek a studentů. Dopoledne se princ setkal na s prezidentem Petrem Pavlem.

Ruská „speciální operace“ udělala z ukrajinské armády jednu z nejsilnějších na světě, uvedl Jevgenij Prigožin. Kromě chvály na účet jednotek, proti kterým jeho žoldnéři na Ukrajině bojují, kritizoval v rozhovoru i postup ruské armády, cíle ruského vedení a ruské elity, uvedl server Meduza.

Ve věku 43 let zemřel oblíbený slovenský herec a hudebník Daniel Heriban. Herec podle televize Joj zemřel ve svém domě v obci Svätý Jur u Bratislavy. Měl zdravotní potíže, ale přivolaná záchranka mu už nedokázala pomoci. Příčinou úmrtí byla zřejmě zástava srdce.