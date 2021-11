STALO SE DNES: Prezidenta propustí z nemocnice. Babiš připustil nouzový stav

Vláda může v pátek rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu, připustil premiér Andrej Babiš. Naznačil, že by to pomohlo hejtmanům k omezení akcí i dalším restrikcím. Seniory ve věku od 60 let výše vyzval k tomu, aby vzhledem k vážnosti situace už hned omezili svoje sociální kontakty.

Prezidenta Miloše Zemana by měli ve čtvrtek po více než šesti týdnech v nemocnici propustit do domácího léčení. Mluvčí ODS Václav Smolka potvrdil redakci iDNES.cz, že prezident v pátek jmenuje šéfa ODS a lídra koalice SPOLU Petra Fialu premiérem. Fialu o tom informoval hradní kancléř Vratislav Mynář.

Laboratoře v Česku v úterý odhalily 25 864 nových případů nákazy koronavirem. Je to dosud nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Rekordních hodnot dosahuje i týdenní incidence.

Budoucí vláda představila opatření, kterými chce bojovat s covidem. Očkování má mít platnost šest měsíců, poté by měli jít lidé na přeočkování, jinak jim skončí potřebné potvrzení v Tečce. Povinné očkování Válek vyloučil. Petr Fiala oznámil, že se změní hlavní indikátor opatření, klíčová bude obsazenost nemocnic. Také odmítl uzavírání škol. Vánoční prázdniny by se však měly prodloužit.

Ukrajina zahájila u hranice s Běloruskem speciální operaci. Posílení ostrahy o 8 500 vojáků a policistů má zabránit migrační krizi, jaká vypukla na hranicích Běloruska s Polskem a Litvou.