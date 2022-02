STALO SE DNES: Opusťte Ukrajinu, vyzývají země. Tečka zůstane v provozu

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) není dostatek důkazů, že by měly posilující dávky očkování u dětí nad 12 let více výhod než negativ. Ústav proto nedoporučil jejich podávání věkové skupině mezi 12 a 15 lety. Ministerstvo zdravotnictví ale i přesto boostery pro děti v lednu schválilo.

V kanadské provincii Ontario byl kvůli dva týdny trvajícím protestům vyhlášen nouzový stav. Lidé tam vytrvale demonstrují proti covidovým restrikcím. Proti protestujícím zasahuje policie. Někteří se svými vozidly blokují cesty z Kanady do USA. Podle kanadského premiéra už jednání demonstrantů není demonstrací, ale „obléháním“.

Ačkoli se lidé nadále nemusí prokazovat očkováním ani prodělaným onemocněním v aplikaci Tečka, Ministerstvo zdravotnictví její stažení neplánuje. Podle resortu bude nadále k dispozici. „Především pak pro notifikace a upozornění ohledně možnosti vakcinace či platnosti PCR testů,“ uvedl mluvčí Ondřej Jakob.

Bílý dům vyzval Američany, aby opustili Ukrajinu do 24 až 48 hodin. Ruský útok by podle něj mohl nastat kdykoli v nadcházejících dnech. Británie, Nizozemsko, Japonsko a Lotyšsko v pátek také vyzvaly své občany, aby kvůli zhoršené bezpečnostní situaci urychleně odcestovali z Ukrajiny. Necestovat do této země radí svým občanům Izrael. Informovala o tom agentura Reuters. Česko zatím podobná doporučení nevydalo.

Evropská rada vydavatelů (EPC) podala k Evropské komisi (EK) stížnost na společnost Google. Podle EPC narušují praktiky americké internetové firmy hospodářskou soutěž. EK Google už od června vyšetřuje kvůli podezření z upřednostňování vlastních služeb pro online reklamu před konkurenčními vydavateli.