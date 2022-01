STALO SE DNES: Důležité profese s covidem do práce a brutalita na Slovensku

Ministr Válek na pátečním brífinku zmínil, že chystá takzvanou pracovní karanténu. Pozitivní zaměstnanec bude moct docházet do zaměstnání po splnění přísnějších podmínek. Karanténa by se měla týkat důležitých profesí, které jsou nutné pro chod státu jako jsou zdravotníci, sociální pracovníky či zaměstnanci v dopravě.

Z visegrádské čtyřky se stávají dvě poloviny a to kvůli odlišným názorům Polska a Maďarska, které jsou ve vážném sporu se zbytkem EU. Hlavní rozdíl je podle portálu Politico v pohledu na unijní zásady právního státu. V tomhle ohledu hraje roli i spor mezi Českem a Polskem kolem uhelného dolu Turów.

Policie i parlament řeší brutální napadení jedenáctileté dívky v obci Miloslavov, kde ji starší děti násilím opili, zbili, svlékli a natáčeli na telefon. Incident se odehrál ve zchátralé budově bývalého družstva v Miloslavově nedaleko Bratislavy. Záchranka byla zavolána až ve chvíli, kdy bezvládná dívka začala zvracet krev.

Policie navrhla obžalovat dalších 32 lidí v rozsáhlé daňové kauze strojírenské firmy ČKD Praha DIZ. Podle vyšetřovatelů tito lidí, označovaní jako takzvaní bílí koně, pomáhali s daňovými úniky hlavním strůjcům trestné činnosti. Stíhaným hrozí tresty vězení v závislosti na tom, jak se podíleli na výši škody, a to od šesti měsíců až do 13 let vězení.

Po bujaré novoroční oslavě sebrali její účastníci přivolaným strážníkům pistoli, rodinu chtějí vypovědět z městského bytu. Rodina byla na přivolané strážníky agresivní a musely být proto přivolané na místo další posily. Rodinní příslušníci se oháněli tím, že jde o rasismus a policii slovně a fyzicky napadali. Primátor proto rozhodl odebrat rodině městský byt.