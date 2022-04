STALO SE DNES: Česko opraví Ukrajincům tanky. Google ukazuje ruské základny

Mapy Google již nějakou dobu obsahují podrobné satelitní snímky ruských vojenských základen a letišť. Společnost Google však v pondělí popřela zprávy o tom, že by svým uživatelům tyto strategické objekty záměrně zviditelnila, a odhalila tak podrobnosti o vojenské infrastruktuře Ruska.

Češka Tereza Hlůšková, která byla v roce 2019 v Pákistánu odsouzena za pašování drog a loni v listopadu zproštěna obžaloby, se stále nemůže vrátit domů. Její vycestování ze země zastavil v úterý Nejvyšší soud na žádost pákistánského celního úřadu, informovala pákistánská televize Ary News. Minulý týden přitom Nejvyšší soud v Islámábádu vydal příkaz, který Hlůškové povoloval zemi opustit.

České ministerstvo obrany umožní servis poničené ukrajinské obrněné techniky. Pomoc se zprostředkováním zajistí agentura AMOS. Podniky obranného průmyslu budou opravovat tanky nejen v Česku, ale i na Slovensku. V úterý to uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Ukrajinci během pokusů prolomit ruské sevření použili zakázanou kazetovou munici. Tvrdí to na základě vlastního vyšetřování v oblasti list The New York Times (NYT). Dosud bylo z používání této munice bez ohledu na bezpečí civilistů obviňováno pouze Rusko.

Ve Švédsku pokračují nepokoje související se shromážděními Rasmuse Paludana, šéfa dánské strany Stram Kurs (Tvrdý směr), která požaduje zákaz islámu. Paludan na mítincích plánoval pálit korán. Podle švédských představitelů je cílem protestujících, z nichž někteří jsou napojeni na kriminální gangy, konfrontace s policií.