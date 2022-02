STALO SE DNES: Kvůli inflaci porostou důchody. Rusko chce dál jednat se Západem

Průměrný starobní důchod se od června kvůli vysoké inflaci mimořádně zvýší o 1 017 korun. Zásluhová část penze se všem lidem, kteří mají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, zvedne o 8,2 procenta. Státní kasu vyjde valorizace důchodů asi na 20 miliard korun.

Rozhovory mezi Ruskem a Západem budou pokračovat. Návrh ruského šéfa diplomacie Sergeje Lavrova posvětil prezident Vladimir Putin. Rusko zároveň ohlásilo konec části vojenských cvičení u hranic s Ukrajinou.

Ukrajinští oligarchové a podnikatelé opouštějí Ukrajinu charterovými lety. V pondělí na to upozornil list Ukrajinská pravda, podle kterého jen v neděli z Kyjeva odletěly na dvě desítky soukromých letů. „Takové množství charterů nebylo za šest let pozorování letového provozu,“ napsal deník.

Od úterý se podmínky návratu Čechů ze zahraničí nebudou řídit mapou cestovatele. Plně očkovaní a lidé s prodělaným covidem v posledních 180 dnech budou moci do Česka vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. Mapa cestovatele bude platit pouze pro vstup cizinců.

Situace s nepřizpůsobivými občany v našem městě už je neúnosná. Tento vzkaz vyslalo vládě vedení Bíliny na Teplicku. V otevřeném dopise upozorňuje na dlouholeté, postupné sestěhovávání problémových obyvatel z jiných míst v republice, kteří ztěžují život ostatním obyvatelům.