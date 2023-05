STALO SE DNES: Ševčík kodex neporušil. Ukrajinci podle Moskvy přešli hranice

Etická komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) míní, že děkan Miroslav Ševčík neporušil etický kodex VŠE. Komise se situací zabývala na podnět rektora Petra Dvořáka. Ten chce Ševčíka z vedení fakulty odvolat, dlouhodobě podle něj poškozuje dobré jméno školy. Etická komise naopak kritizovala počínání Dvořáka i předsedkyně Etické komise VŠE Lucie Andreisové.

Průzkumné jednotky ukrajinské armády vstoupily do ruské Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, oznámil gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov. Od rána hlásí oblast ostřelování, v Belgorodu se rozezněla siréna. Terčem ostřelování se stala mimo jiné vesnice Kozinka, která leží u hraničního přechodu. Podle Kyjeva jsou operace výlučně prací ruských partyzánů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nemá limit, kolika profesí či zaměstnanců by se mohl týkat seznam náročných profesí, který jeho resort řeší v souvislosti s důchodovou reformou. „Nechci aby, se z náročných profesí stalo politické téma a téma lobbingu,“ řekl Jurečka.

Italské úřady stoply v neděli všechny lety ze sicilského letiště v Katánii. Stalo se tak poté, co přistávací a vzletové dráhy pokryla vrstva sopečného popela z erupce sopky Etna. Letištní úřady na Twitteru oznámily, že kvůli následkům erupce budou lety pozastaveny až do pondělních 9:00 místního času. Později sdělily televizi CNN, že lety by měly být obnoveny v pondělí v poledne.

V prodejnách Lidl po celé Evropě v současné době docházejí gumoví medvídci a další výrobky značky Haribo. Podle lidí obeznámených s potravinářskou scénou spolu diskontní prodejce a výrobce ovocných bonbonů nedávno přestali obchodovat. Důvodem je podle nich spor o ceny, napsal německý deník Wirtschafts Woche. Gumové cukrovinky budou chybět i v Česku.