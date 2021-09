STALO SE DNES: Polsko zaplatí za Turów, vláda chce zmrazit platy politiků

Polsko má platit denní pokutu půl milionu eur za to, že nezastavilo těžbu v dole Turów. Sankci má platit až do doby, kdy se práce v dole zastaví. Rozhodl o tom soud EU, ten vydal již na jaře předběžné rozhodnutí o zastavení těžby, podle něhož důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení.

Stát ani zdravotní pojišťovna nechtějí uhradit náklady na záchranu dvou českých horolezců Jakuba Vlčka a Petra Macka v Pákistánu. Dvojice nezvládla sestup z hory Rakapoši. Horolezci však neměli potřebná povolení pro výstup. Náklady na záchranu vrtulníkem se vyšplhaly na půl milionu českých korun.



Prezident Miloš Zeman zůstává hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Datum jeho propuštění není známé. „Ve středu má již program v Lánech,“ uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Více podrobností však nesdělil. V pondělí prezidenta navštívila jeho manželka Ivana, dcera Kateřina i hradní kancléř Vratislav Mynář. Zeman v nemocnici leží od úterý minulého týdne, podle Ovčáčka kvůli dehydrataci a únavě.



Jeden ze studentů permské státní univerzity v Rusku v pondělí zastřelil šest lidí. Přes dvacet dalších zranil. Všechna zranění však nejsou střelná, někteří studenti se zranili při útěku. Lidé se před útočníkem zabarikádovali v posluchárnách univerzity, další vyskočili z okna. Policisté uvedli, že postřelený útočník je nyní v nemocnici.



Premiér Andrej Babiš chce na několik let zmrazit platy politiků. Vláda jeho návrh schválila a chce o něm hlasovat na mimořádné schůzi Sněmovny 5. října, tři dny před parlamentními volbami. Nyní je základní měsíční plat poslance a senátora 90 800 korun měsíčně. Babiš věří, že návrh projde. „Nevím, proč by to měl někdo vetovat nebo zamítnout,“ uvedl.