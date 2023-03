STALO SE DNES: Sněmovna zakázala TikTok, vítr převrátil loď v Edinburghu

Sněmovní kancelář zakázala používat zaměstnancům čínskou aplikaci TikTok na všech svých zařízeních. Ze soukromých přístrojů doporučila ji odstranit. S obdobnou žádostí se kancléř obrátil i na poslance a jejich asistenty. Před TikTokem na zařízeních s přístupem do významných informačních systémů varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aplikaci má za hrozbu.

Česká armáda schválila k používání německé tanky Leopard 2A4. Stroj uspěl ve všech šestnácti testovaných parametrech a vojáci je mohou používat. První stroj je v Přáslavicích od loňského podzimu, další obdrží armáda v průběhu letošního roku. Celkem jich bude provozovat čtrnáct kusů.

V edinburském přístavu Leith se ráno částečně převrátila výzkumná loď The Petrel. Místní radní Adam McVey řekl listu The Scotsman, že příčinou nehody byl silný vítr. Na místě bylo 25 zraněných, z toho 15 převezli záchranáři do nemocnic.

Základní parametry transformace České pošty projednávala ve středu vláda. „Jsme připraveni poštu zachránit a dostat ji do kondice,“ řekl po jednání premiér Petr Fiala. Pokud je v obci jediná pošta, nebude ji vláda rušit. Česká pošta v současnosti provozuje 3200 poboček, z toho zrušeny budou tři stovky.

Česká televize a Prima podaly společně insolvenční návrh na Soukupovu agenturu Médea. Agentura televizím celkem dluží 30 milionů korun na neuhrazených obchodních pohledávkách. ČT a Prima návrh podaly společně prostřednictvím společnosti Media club, která Primu zastupuje. Je to šikanózní návrh, brání se Médea.