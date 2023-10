STALO SE DNES: Střelec v USA zabil 18 lidí, prezident Pavel se přestěhoval

Střelba v americkém Lewistonu ve státě Maine si vyžádala osmnáct obětí. Slovenský premiér Robert Fico odmítl zavedení dalších sankcí proti Rusku, pokud by poškodily Slovensko. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri opět stanul před soudem. Klimatické hnutí Fridays for Future tvrdí, že západní média lidem vymývají mozek ve prospěch Izraele. Prezident Pavel s manželkou se přestěhovali do Lumbeho vily. Přinášíme přehled čtvrtečních událostí.