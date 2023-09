STALO SE DNES: Zloděj okradl slepce, Británie vzpomíná na královnu

Policie hledá muže, který ve čtvrtek odpoledne v Praze na Chodově okradl slepce. Vzal mu peněženku a mobilní telefon, způsobil mu tím škodu kolem dvaceti tisíci korun. Krátce před tím se mu poškozený přitom snažil pomoct. Policisté po muži pátrají, potřebují ale najít svědky.

Přesně rok po smrti britské královny Alžběty II. její syn a nástupce na trůnu Karel III. v pátek zveřejnil její portrét a poděkoval lidu za podporu, kterou jeho choti Camille i jemu po celý rok vyjadřoval. Portrét panovnice v černém plášti a s tiárou s diamanty ve vlasech vznikl v roce 1968, autorem je Cecil Beaton. Britové přinášejí ke královským sídlům květiny a vzkazy.

Sociální demokracie vloží do svého pokusu o návrat do nejvyšších pater politiky přes sto milionů korun. Mají SOCDEM pomoci získat voliče příští rok v eurovolbách, krajských a senátních volbách a v roce 2025 ve volbách do Sněmovny. iDNES.cz to řekl předseda strany Michal Šmarda. Na eurokandidátce by rád viděl i exministry zahraničí Tomáše Petříčka či Lubomíra Zaorálka.

Česko se stále potýká s nedostatkem léků. V lékárnách chybí hlavně penicilin, sirupy pro děti, inzulin či endiaron. „Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl,“ řekl v pátek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Léky jsou, problém je, že nejsou v každé lékárně, že jejich distribuce do lékáren není celoplošná,“ uvedl ministr s tím, že lékárníci slibují nápravu.

Na dně oceánu u tichomořského pobřeží Aljašky objevili vědci záhadnou zlatou kouli, která podle nich může být vejcem nakladeným neznámým mořským tvorem nebo mořskou houbou. Objekt nyní analyzuje americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), napsal list The Guardian.