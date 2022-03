STALO SE DNES: Janukovyč vyzval Zelenského k míru, Ferimu hrozí až 10 let

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který po svém náhlém pádu před osmi lety uprchl do Ruska, vyzval toho současného, Volodymyra Zelenského, aby zastavil za každou cenu krveprolití v zemi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že zůstává ve své pracovně v Kyjevě a nechystá se nikam odjet. Hlava válkou sužované země v proslovu zdůraznila, že ukrajinská armáda dál hájí své pozice a způsobuje nepříteli citelné ztráty. Prezident také stahuje všechny ukrajinské vojáky ze zahraničních misí, jsou potřeba na Ukrajině, uvedl.

Policie obvinila Dominika Feriho ze znásilnění. Stíhání zahájila v pondělí, zatím je ve vyšetřovací fázi. V případě odsouzení Ferimu hrozí až deset let vězení. Je totiž stíhaný i pro trestný čin znásilnění spáchaného na dítěti. V tomto případě bylo podle policie oběti 17 let. Exposlanec na Instagramu napsal, že prokáže svou nevinu.

Velkoobchodní cena plynu v pondělí vystoupila na historický rekord, na vině je ruská invaze na Ukrajinu. Plyn přitom proudí stále stejně jako před ruskou invazí, ale trh se stále obává přerušení dodávek, které by vyhnalo ceny ještě výše. „Pokud se rusko-ukrajinský konflikt nevyřeší do léta, musela by vláda přejít na válečnou ekonomiku s regulačními zásahy,“ říká v rozhovoru ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor.

Česko zatím podle premiéra Petra Fialy zvládá příchod ukrajinských uprchlíků, ale evropské země ho podle něj mají řešit společně, protože jejich počet poroste. „Je to velké téma příštích dnů,“ odvětil na dotaz, zda bude Česko požadovat finanční podporu od Evropské unie, aby zvládlo vlnu uprchlíků z Ukrajiny. „Je potřeba, aby existovala evropská solidarita,“ prohlásil český premiér.