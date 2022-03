STALO SE DNES: Kreml ekonomicky spoléhá na Čínu, Ukrajina podniká protiútoky

Světové mocnosti uvalují na Rusko čím dál přísnější sankce. Ty vedou mimo jiné k zmražení ruských devizových rezerv. Aktuálně jich je kvůli sankcím odříznuta zhruba polovina. Kreml věří, že se k němu Čína neotočí zády, a naopak zintenzivní spolupráci.

Ukrajinská armáda podniká úspěšné protiútoky v oblasti Mykolajeva a Charkova, oznámil poradce ukrajinského ministerstva vnitra. Delegáti obou zemí se shodli, že je možné, že brzy dosáhnou „společné pozice“. Rozhovory budou pokračovat v pondělí prostřednictvím videohovoru, oznámil mluvčí Kremlu Peskov.

Na povrch se dostaly podrobnosti k cestě Gerharda Schrödera do Moskvy. Bývalý německý kancléř jednal několik hodin s Vladimirem Putinem, poté i s jeho poradci. Po schůzce odcestoval do Turecka, kde se měl sejít s ukrajinskými mírovými vyjednavači.

V dnešním globalizovaném světě bude mít válka na Ukrajině dopad i na obyvatele regionů, které od fronty dělí tisíce kilometrů. Takovou oblastí je například Blízký východ, varuje arabistka Lenka Hrabalová v rozhovoru.

Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je při současném složení koalic vládní SPOLU složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Vyplývá to z nejnovějšího volebního modelu, který zpracovala agentura Kantar pro Českou televizi.