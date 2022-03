STALO SE DNES: Hrozí vstup Běloruska do války, Česko se vypořádává s uprchlíky

Ruské letouny provokovaly na ukrajinsko-běloruských hranicích. Z ukrajinského vzdušného prostoru ostřelovaly tři běloruské vesnice. Předpokládá se, že záměrem této akce bylo zatáhnout Bělorusko do konfliktu, incident se navíc stal v době jednání Putina s Lukašenkem. Běloruské ministerstvo obrany tvrzení Kyjeva kategoricky popřelo.

Ruská ekonomika podle Vladimira Putina tvrdé západní sankce překoná a ve výsledku ho ještě posílí. Ruská federace bude díky nim prý méně závislá a suverénnější. „Od vyjednavačů na naší straně slyším, že jsou tu určité pozitivní posuny,“ řekl Putin k hovorům s Ukrajinou.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka oslovil všechny Čechy, aby pomohli Ukrajincům prchajícím před válkou a poskytli jim střechu nad hlavou. V návrhu zákona, který již schválila Sněmovna, je stanovena podpora, jež bude přidělena lidem, kteří u sebe běžence ubytují.

Ukrajinští uprchlíci budou mít na základě nového návrhu zákona volný přístup na pracovní trh i bez povolení. Všichni příchozí by měli zároveň mít nárok na měsíční dávku ve výši 5 tisíc korun. Uprchlíci z Ukrajiny se mohou zaregistrovat po příchodu do Česka do 30 dnů místo tří.

Chvilku napětí způsobil omyl Indie, která již ve středu vypálila raketu na území Pákistánu. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou dlouhodobě chladné. Pákistán z tohoto důvodu varoval před „nepříjemnými důsledky“ podobných incidentů v budoucnu.