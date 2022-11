STALO SE DNES: Kyjev je bez vody a proudu. Zeman omilostnil polské šamany

Europoslanci schválili rezoluci, ve které označují Rusko za stát podporující terorismus. Odůvodnili to záměrnými útoky ruské armády na civilní cíle a infrastrukturu na Ukrajině. Pro rezoluci se vyslovilo 494 poslanců. Proti byli dva čeští europoslanci, jedna europoslankyně nehlasovala.

Celá Kyjevská oblast je po ruských raketových útocích bez proudu. Kyjev je navíc bez vody a hlásí nejméně tři mrtvé a šest zraněných. Starosta města Vitalij Kličko připouští, že město možná bude částečně evakuováno. Dvě ukrajinské atomové elektrárny odpojily své bloky od sítě.

Evropská kosmická agentura představila nové kandidáty na astronauty. Do užšího výběru se dostal i český stíhací pilot Aleš Svoboda. Ten se po více než 40 letech může stát dalším Čechem ve vesmíru. O místo v novém týmu mělo zájem přes 22 tisíc lidí.

Bývalý britský premiér Boris Johnson prohlásil, že ačkoliv EU nyní silně podporuje Ukrajinu, před začátkem invaze se názory států lišily. Francie podle něj do poslední chvíle popírala možnost, že Rusko Ukrajinu napadne a Němci si z ekonomických důvodů si přáli, aby válka skončila co nejrychleji a to i porážkou Ukrajiny.

Prezident Miloš Zeman udělil milosti trojici Poláků odsouzených za rituály s psychotropním nápojem ayahuasca. Manžele Karolinu a Jaroslawa Kordysovi poslal soud do vězení na osm let, jejich společník dostal tříletou podmínku. Přimluvil se za ně i bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski.