STALO SE DNES: Rusko čelí útokům dronů. Vnitro chystá změny v rodných listech

V areálu ropného skladiště v jihoruském přístavním městě Tuapse v noci na úterý vypukl požár. Podle ruských médií se tak stalo v důsledku útoku bezpilotních letounů. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že neúspěšně zaútočilo na dva cíle na jihu Ruska. Pokus o útok bezpilotním prostředkem hlásí úřady také z okolí Moskvy.

Matriky by nově měly vydávat nový vzor rodného listu dětem stejnopohlavních párů. Termíny „otec“ a „matka“ v něm nahradí identické kolonky s názvem „rodič“. Se změnou počítá návrh vyhlášky, který ministerstvo vnitra počátkem února odeslalo do připomínkového řízení. Rodiče stejného pohlaví byli dosud zapisováni do poznámky či jen do jedné z rubrik.

Poslanci bojují o vládní návrh na zvýšení důchodů od června. Má být v průměru o 760 korun místo 1 770 korun, na něž by měli důchodci nárok, kdyby vláda neměnila znění zákona. „Stáhněte ten návrh, dokud je čas,“ řekla šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Vyzvala vládu k jednání o valorizaci penzí.

Ruské úřady dopoledne krátkodobě uzavřely vzdušný prostor nad Petrohradem kvůli neidentifikovanému létajícímu objektu. Krátce před polednem místního času dostalo petrohradské letiště Pulkovo opět povolení k provozu. Kreml uvedl, že prezident Vladimir Putin byl o uzavření vzdušného prostoru informován. Co přesně ho způsobilo, neuvedl. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v oblasti pořádalo cvičení.

Český státní dluh se loni zvýšil na rekordních 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 275 033 korun, potvrdilo ministerstvo financí dřívější předběžné údaje. Oproti roku 2021 státní dluh nabobtnal o 429 miliard korun.