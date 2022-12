STALO SE DNES: Rath musí zpět za mříže, lidé pro Ukrajinu vybrali 90 milionů

Krajský soud v Praze zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi a lékaři Davidu Rathovi výzvu k nástupu do vězení. Výzva přišla i dalším odsouzeným v korupční kauze. V pátek to uvedl mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů.

Analytici uvádějí, že v Číně umírá po nákaze koronavirem na 9 tisíc lidí denně. Státní média nicméně tvrdí, že situace je pod kontrolou, a čínská města zahájila rozdávání cestovních poukazů. Podle zahraničních médií se stále více objevují případy zahlcených nemoc a krematorií.

Ruský prezident Vladimir Putin očekává, že čínský prezident Si Ťin-pching na jaře navštíví Moskvu. Řekl to svému čínskému protějšku na úvod videokonferenčního spojení mezi oběma vůdci. Prohlásil též, že význam rusko-čínských vztahů roste jako stabilizační faktor a že Rusko chce posílit s Čínou vojenskou spolupráci. „Očekáváme vás, milý pane předsedo, drahý příteli, příští rok na jaře na státní návštěvě Moskvy,“ prohlásil šéf Kremlu.

Kontroverzní internetový influencer a bývalý kickboxer Andrew Tate byl zadržen rumunskou policií. Ta mimo jiné v pátek zadržela i jeho bratra Tristana. S dalšími dvěma Rumuny jsou podezřelí z vykořisťování a znásilňování žen, a z obchodování s lidmi. Razii provedla tamní policie přímo v Tateově vile v Bukurešti, kam se přestěhoval před pěti lety.

Iniciativa Dárek pro Putina vybrala 90 milionů korun, které poslouží na nákup patnácti mobilních kulometných „dvojčat“. Jde o mobilní protivzdušnou obranu, která dostala název Viktor. „Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února,“ uvedla iniciativa na Twitteru. Spoluautor projektu Martin Ondráček pro iDNES.cz potvrdil, že Viktorem to nekončí.