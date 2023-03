STALO SE DNES: Si Ťin-pching navštívil Kreml, na Ukrajině zemřel Čech

Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí dorazil do Kremlu na neformální schůzku se svým protějškem Vladimirem Putinem. Putin označil postoj svého kolegy k mezinárodní situaci za vyvážený a uvedl, že se Rusko zabývalo čínským návrhem na vyřešení konfliktu na Ukrajině a že je otevřené jednání. „Samozřejmě, že budeme mít možnost to probrat,“ prohlásil Putin. Si Ťin-pching Putinovi také poděkoval za to, že Rusko podle něj Čínu podporuje.

Nečekaný výjezd Vladimira Putina do Mariupolu vzbudil řadu otázek. Kremlologové si lámou hlavu, zda do rozbombardovaného přístavu skutečně dorazil šéf Kremlu, nebo některý z jeho dvojníků. Experti upozorňují, že Putin se od nástupu pandemie covidu-19 straní lidí a všechny návštěvy musí projít dvoutýdenní karanténou. Podle některých odborníků je proto velmi nepravděpodobné, že by se vypravil do blízkosti válečné zóny.

Již druhý Čech zemřel za poslední rok při bojích na Ukrajině. Mluvčí ministerstva zahraničí uvedl, že bojoval na ukrajinské straně. První Čech zemřel loni, a to poblíž Kyjeva. O víkendu se pak vážně zranil český dobrovolník, který pomáhá na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. K úmrtí se vyjádřil i prezident Petr Pavel. „Konflikty bohužel ztráty přinášejí, ale každá individuální ztráta je velice těžká. Rád bych vyjádřil soustrast rodině toho člověka, je mi to velice líto,“ uvedl v pondělí.

Francie je kvůli důchodové reformě ve varu. Vláda čelí hlasování o nedůvěře, pařížská policie zakázala protesty na nejproblémovějších místech a podpora prezidenta Emmanuela Macrona je nízká jako před čtyřmi lety za rozsáhlých protestů žlutých vest. Odbory plánují další rozsáhlé demonstrace a kvůli reformě nejspíš skončí premiérka Élisabeth Borneová. Protesty od konce minulého týdne pokračují kromě Paříže také v ostatních městech po celé zemi.

Europoslanec Stanislav Polčák je od začátku března znovu členem vládního hnutí STAN. Členství pozastavil loni v létě kvůli známosti s jedním z obviněných v korupční kauze pražského dopravního podniku nazvané Dozimetr. Podle svého pondělního vyjádření na Twitteru Polčák doložil, že s touto kauzou nemá nic společného. Jeho žádost o obnovu členství na počátku března jednomyslně podpořil stranický smírčí výbor.