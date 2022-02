STALO SE DNES: Rusové použili vakuovou bombu. Zelenskyj chce rychlé přijetí do EU

U strategických raket, v Severní a Tichomořské flotile a také na velení strategických bombardérů drží nyní ruští vojáci bojovou pohotovost s posílenými obsluhami. V pondělí to oznámilo ruské ministerstvo obrany, jež tak učinilo na základě rozkazu prezidenta Vladimira Putina. Ten v pondělí na poradě o dopadech západních sankcí označil Západ za „impérium lží“.

Při ruském raketovém útoku na Charkov zahynuly podle ukrajinského ministerstva vnitra desítky lidí, stovky byly zraněny. Druhé největší město Ukrajiny ležící zhruba třicet kilometrů od hranice s Ruskem je jedním z hlavních cílů invazních sil. V Ochtyrce v Sumské oblasti pak podle tamního starosty Rusové odpálili vakuovou bombu.

Ruská a ukrajinská delegace se v pondělí na ukrajinsko-běloruských hranicích sešly k rozhovorům. Jde o první schůzku vyjednávačů bojujících stran od začátku ruské invaze na Ukrajinu. První kolo rozhovorů skončilo po šesti hodinách, oznámil prezidentův poradce Mychajlo Podoliak. Strany se dohodly na dalším jednání.



Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury, uvedl v pondělním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné,“ napsala agentura Unian. Zelenskyj už podepsal žádost.

Bojovat v jiné zemi je v tuto chvíli z pohledu českých zákonů nepřípustné, řekl premiér Petr Fiala po jednání s opozičními stranami. „Jen prezident republiky může individuálně povolení udělit,“ řekl Fiala k možnosti, že by někteří občané České republiky šli bojovat za Ukrajinu proti ruské agresi.