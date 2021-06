STALO SE DNES: Biden a Putin poprvé jednali, Petříček nekandiduje za ČSSD

Americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin ve středu jednali na summitu v Ženevě. Osobně se setkali poprvé od chvíle, kdy se prezident USA v lednu ujal funkce. Diskutovali o rozsáhlé škále témat. Putin po schůzce oznámil, že se dohodli na návratu ruského velvyslance do Washingtonu a amerického ambasadora do Moskvy. Tón jednání s šéfem Bílého domu označil za konstruktivní, nikoli nepřátelský.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Vláda a opozice se dohodly na jeho takové podobě, že nový blok jaderné elektrárny Dukovany nebudou stavět ani čínské, ani ruské firmy. Zákon nyní posoudí Senát.

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček se rozhodl opustit pražskou kandidátku ČSSD a do podzimních parlamentních voleb za ni nepůjde. Doprovodil to ostrou kritikou vnitrostranických poměrů. Vadí mu, že v sociální demokracii vítězí kšeftování s hlasy a že se do klíčových funkcí v ČSSD se za podpory současného vedení strany tlačí lidé jako je Michal Hašek.

Na restaurační zahrádce v Ostravě pes pokousal dvouletou holčičku. Zranění v tváři byla tak vážná, že dívenka musela podstoupit operaci. Pes neměl náhubek, navíc majitelka byla silně opilá. Policie upozorňuje, že případů zranění od psů v poslední době přibývá.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček poskytoval právní služby dnes odsouzeným lichvářům z Kroměřížska, uvedly Hospodářské noviny. Politik z hnutí ANO obchod s chudobou popírá. Poškozená žena přišla kvůli exekuci o dům a skončila v psychiatrické léčebně, kde zemřela.