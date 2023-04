STALO SE DNES: Dítě od 12 bude moci vetovat změnu jména. SVJ nemůže zakázat pronájmy

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v bytovém domě nemůže svými stanovami omezit pronájmy jednotlivých bytů, a to ani v případě, kdy slouží ke krátkodobému pronájmu a ubytování turistů. Například prostřednictvím služby Airbnb. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího soudu (NS). Vrchní soud navrhl vyšší aktivitu vlastníků okolních bytů, kteří by mohli podat takzvanou zápůrčí žalobu na pronajímatele. Podle NS může společenství vlastníků také navrhnout nucený prodej jednotky.

Ženu a muže zabil ve středu ráno útočník ve Svitávce na Blanensku. V souvislosti s případem kriminalisté hledají podezřelého Pavla Konečného. Zřejmě je ozbrojený a nebezpečný. Místní podle starosty podezřelého a oběti neznají. Podle svědkyně hledaný muž neunesl rozchod a zabil svou bývalou partnerku i jejího syna, s nimiž bydlel v pronajatém bytě.

Posílení práv dětí, jimž je už nejméně dvanáct let, přináší vládní návrh změny zákona o matrikách. Budou moci vetovat rozhodnutí rodiče v případě změny svého jména, třeba po rozvodu. Jde o snížení věkové hranice ze stávajících 15 na 12 let, od které je vyžadován jejich souhlas. Nově bude také možné určit otcovství takzvanou trojdohodou nejen před soudem jako dosud, ale i před matričním úřadem.

Zatímco Američané hledají zdroj úniku tajných informací z Pentagonu, ruští experti a komentátoři se na celou aféru dívají s rostoucí nedůvěrou. Zveřejněné dokumenty podle nich mohou být součástí sofistikované psychologické operace, která má připravit půdu pro ukrajinskou protiofenzivu. Stejného názoru jsou i vojenští publicisté. Někteří publicisté ovšem přiznávají, že pokud by únik tajných dokumentů nebyl jen zpravodajskou hrou, mělo by Rusko velký problém.

Na internetu se šíří mimořádně násilné video, na němž lidé v uniformách s bílými stužkami uřízli hlavu živému člověku v uniformě s ukrajinskými znaky. Bílé stužky na Ukrajině používá ruská armáda. Obličeje mužů na videu jsou zakryté maskami. Podle některých ukrajinských médií takto ruští invazní vojáci zavraždili ukrajinského válečného zajatce. Kreml vzkázal, že záběry jsou sice hrozné, ale je nutné je ověřit.