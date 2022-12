STALO SE DNES: Hvězdy podporují kandidáty na Hrad, Turecko hrozí Řekům útokem

Kampaně prezidentských kandidátů jsou v plném proudu. Některým z nich podporu veřejně vyjadřují i známé české osobnosti. Mezi nimi nechybí třeba zpěváci či herci. Za kandidátku Danuši Nerudovou se postavil například herec Lukáš Hejlík. Petra Pavla pak třeba podpořil herec Milan Šteindler. Naopak v tomto ohledu strádá Andrej Babiš či Josef Středula.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opět po čase pohrozil útokem na Řecko. V nedělním projevu prohlásil, že turecké balistické rakety krátkého doletu Tajfun dokážou doletět až do řecké metropole. Důvodem čím dál agresivnější rétoriky jsou nyní především řecké nákupy zbraní. Ankara je totiž považuje za ohrožení své bezpečnosti.

Americkým vědcům se poprvé podařilo provést jadernou fúzi, při které se uvolnilo více energie, než kolik se jí při reakci spotřebovalo. Byl by to zlom na cestě k čisté udržitelné energetice. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly Financial Times a The Washington Post, podle nichž průlom americké ministerstvo energetiky oznámí v úterý.

Tak jako v Kyjevě během uplynulé neděle se v Česku lidé nebaví ani na Silvestra. Všichni se zdraví „Sláva Ukrajině“. I když si všichni představují Kyjev jako město rozbité ruskou válkou, třímilionová metropole tepe životem.

Redakce se vydala na předvolební kampaň Pavla Fischera. Jeho první prezidentská cesta by mířila na Slovensko. Senátor připomněl, že tam v rámci mnohonárodního uskupení působí naši vojáci, které by navštívil. Nevyloučil, že by pak jel i na Ukrajinu. Na první návštěvu do země by pak pozval dalajlámu a papeže Františka. „František tu ještě nebyl,“ vysvětlil Fischer.