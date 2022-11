STALO SE DNES: Prezidentský kvíz vyhrála Nerudová, Rusové zastřelili Romy

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová dominovala v kvízu o obraně a NATO. Rusové na Ukrajině zastřelili desítky Romů, kteří otrávili ruskou jednotku vodkou. Česko má po 44 letech astronauta, Aleše Svobodu vybrala ESA do záložního týmu. Rusové utíkají z vlasti do zemí, kde není potřeba vízum, cestu do Evropy jim umožní grenadský pas. Obcházení protiruských sankcí bude celounijní trestný čin, shodla se na tom Evropská unie. Přinášíme přehled pondělních událostí.