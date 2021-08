STALO SE DNES: Hygiena šetří let sportovců na OH, jsou nové občanské průkazy

Pražští hygienici v pondělí poprvé detailně popsali, co doteď zjistili při vyšetřování letu české olympijské výpravy do Tokia z 16. července. Prošetřili už tři nakažené účastníky výpravy. Jeden z nich má podle trasování hygieniků tři pozitivní kontakty. Vzorky, které by ukázaly souvislosti mezi pozitivními, se ale zajistit nepodařilo. Další olympioniky prošetří po návratu.

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská obdržela v dějišti olympijských her polské humanitární vízum a je v přímém kontaktu s diplomaty v Tokiu. Na twitteru to oznámil náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz. V neděli atletka odmítla odletět zpět do své vlasti, k čemuž ji podle jejích slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy.



V pondělí začaly úřady po celé republice vydávat nové typy občanských průkazů. Ty nově obsahují biometrické údaje, tedy fotografii a otisky prstů. Změna je součástí protiteroristických opatření Evropské unie. „Díky biometrickým údajům dochází k většímu zabezpečení dokladů,“ vysvětluje Jan Stiebitz, vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru správních činností ministerstva vnitra.



I když jsou lidé plně očkovaní, přesto mohou v sobě nosit stejné množství viru jako neočkovaní, vyplývá ze studie. Tu provedli výzkumníci z amerického Centra pro pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z města Provincetown, kde tři čtvrtiny nakažených dostaly vakcínu. Podle expertů nicméně právě očkování zachránilo město před vlnou úmrtí a hospitalizací.



Recept, jak na nepřizpůsobivé nájemníky, kteří nerespektují základní pravidla, obtěžují okolí a prohlubují problémy vyloučených lokalit, možná našel Most. Před rokem začal intenzivně spolupracovat s majiteli bytů, kteří takovým nájemníkům začali vypovídat smlouvy. A potíží výrazně ubylo. Čtyři domy v ulici M. G. Dobnera s více než 300 byty, kde projekt začal, během dvanácti měsíců opustili nájemníci 22 z 35 vytipovaných závadových bytů.