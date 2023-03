STALO SE DNES: Ukrajinci chtějí přejmenovat Rusko. Domy musí snížit emise

Ukrajinská iniciativa chce přejmenovat Ruskou federaci na Moskevskou federaci a samotnému Rusku přiřadit tradiční historický výraz Moskovija. Snaží se tím ukázat, že Rusko není dědicem Kyjevské Rusi, ale Moskevského knížectví. Petice už získala více než 25 tisíc hlasů, čímž si získala pozornost ukrajinského vedení. Ukrajinský prezident Zelenskyj naznačil, že není proti.

Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Schválili to poslanci Evropského parlamentu. Budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely. K naplnění cílů povede zateplování, rekonstrukce a využívání nových technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely. Ty se budou od roku 2032 dávat na byty a domy povinně při každé větší renovaci. Renovace se budou platit z evropských dotací.

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík si vyžádal delší čas na rozmyšlenou v otázce rezignace na svou funkci. Dle svých vlastních slov nevidí důvod pro své odvolání. K odchodu ho vyzval rektor Petr Dvořák i část studentů školy. Podle Dvořáka by bylo nejlepší, aby Ševčíka odvolal akademický senát Národohospodářské fakulty. Pokud tak neučiní, chce jej odvolat z vlastního podnětu. Studenti VŠE, kteří jsou nespokojení se současným vývojem, chystají na středu po poledni demonstraci, v níž chtějí Ševčíka vyzvat k odstoupení.

Smrt teprve 12leté školačky z Německa mají podle vyšetřovatelů na vině dvě její vrstevnice. Oběť podle výsledků pitvy v Mohuči po útoku nožem kvůli četným zraněním vykrvácela. Pachatelky nejsou kvůli věku z hlediska německého práva trestně odpovědné, případ ale převezmou úřady pro péči o mládež. Motiv policie nesdělila.

Po případu zastřelení border kolie myslivcem v Darkovicích na Opavsku se objevilo hned několik petic, které podepsaly už tisíce lidí. Tyto petice podporují potrestání střelce a změnu legislativy tak, aby se zamezilo dalším takovým případům. „Svým podpisem lidé také dávají najevo svůj názor, že člověk by nejen neměl mít zbrojní průkaz i zbraň, ale i s ohledem na bezpečnost nejen zvířat, ale i lidí v jeho okolí, by měl být sledován lékaři,“ píší tvůrci petic.