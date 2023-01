STALO SE DNES: Německo pošle Kyjevu leopardy, Ukrajina ztratila Soledar

Německo oficiálně odsouhlasilo dodání 14 tanků Leopard 2A6 ukrajinským silám, informoval kancléř Olaf Scholz. Cílem je podle něj rychle vybavit Ukrajinu dvěma prapory leopardů. Připojí se také další evropské státy, které tanky mají ve výzbroji.

Kyjev přiznal ztrátu Soledaru, odkud se podle odborníků ukrajinské síly stáhly už minulý týden. Ukrajinci během úterý odrazili útoky ruské armády u osmi obcí na východě země. Rusko dál útočí v okolí Lymanu, Bachmutu, Avdijiky a Novopavlivky v Doněcké oblasti.

Petr Pavel a Andrej Babiš, kandidáti na prezidenta druhého kola, se osobně střetli v další debatě, tentokrát na serveru Novinky.cz. Expremiér a šéf hnutí ANO Babiš v úvodu znovu řekl, že vystupuje v kampani pozitivně. Podle generála ve výslužbě Pavla však vyvolává agresi.

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by v případě války mezi NATO a Ruskem profesionální armáda na plnění úkolů nestačila. Stát by podle něj musel přistoupit k výběrové mobilizaci. Podle jeho slov válka na Ukrajině ukázala, že je nezbytné, aby se do obrany země zapojila celá společnost, nejenom armáda.

Do projektu k urychlení pomalého budování nájemního bydlení letos ministerstvo pro místní rozvoj věnuje 800 milionů korun. Dalších 700 milionů do rozhýbání výstavby vloží Státní fond podpory investic.