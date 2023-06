STALO SE DNES: Ministr Nekula rezignoval, při požáru v Praze zemřeli dva lidé

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula rezignoval, nahradí ho lidovecký kolega Marek Výborný. Výměna by se měla uskutečnit ke konci června. Předseda strany Marian Jurečka to oznámil ve středu na mimořádné tiskové konferenci. Nekula svou rezignaci vysvětlil nedostatečnou podporou strany.

V Dubči zemřeli při požáru bytové jednotky rodinného domu tři lidé. Hořet začalo před třetí hodinou ranní. Jednoho muže záchranáři převezli do nemocnice, nadýchal se zplodin. Škoda je zatím odhadována na milion korun.

Odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve středu zmírnil trest pro bývalého advokáta Tomáše Přikryla. Ten před dvěma lety totiž během hlavního líčení v Justičním areálu Na Míčánkách po svědkovi hodil dlažební kostkou. Za těžké ublížení na zdraví si odsedí šest let, v únoru byl za pokus o vraždu poslán na 12 let do vězení. Rozsudek je pravomocný.

Maďarský motokrosař Bence Szvoboda podlehl vážným zraněním hlavy, která utrpěl v nedělním závodu mistrovství České republiky v Pacově. Po pádu se podrobil v nemocnici v Praze akutní operaci, vyšetření však ukázalo, že má poškozený mozek. V českém motokrosovém šampionátu jde o první smrtelnou nehodu od roku 2009, kdy se v závodu družstev v Lokti nad Ohří vážně zranil osmnáctiletý Michael Špaček.

V milánské katedrále Narození Panny Marie proběhl státní pohřeb italského expremiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v pondělí. Obřadu, který trval asi hodinu, se zúčastnila premiérka Giorgia Meloniová, prezident Sergio Mattarella i zahraniční politici. Na Piazza del Duomo dorazily tisíce lidí. V Itálii byl na středu vyhlášen státní smutek.